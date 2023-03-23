Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? (2023 ramazan pidesi fiyatları)

Ramazan pidesi fiyatları, bu akşam ilk iftarlarını yapmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 yılı ramazan pidesi fiyatları, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? (2023 ramazan pidesi fiyatları)

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Ramazana özgü olan ve her yıl binlerce kişi tarafından tüketilen ramazan pidesi için bu yılın fiyatı belli oldu.

FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı pide fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacak.

Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? (2023 ramazan pidesi fiyatları) - 1

"EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin açıklamalar yaparak, pidenin bu yılki fiyatını açıklamıştı.

Öte yandan Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.

GEÇEN SENE FİYATLARI NE KADARDI?

2022 yılında 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,5 TL, 415 gram pide 7,5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL'den satışa sunulmuştu.

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