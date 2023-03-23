Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? (2023 ramazan pidesi fiyatları)

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Ramazana özgü olan ve her yıl binlerce kişi tarafından tüketilen ramazan pidesi için bu yılın fiyatı belli oldu.



RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı pide fiyatlarını açıkladı.



Buna göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacak.

"EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin açıklamalar yaparak, pidenin bu yılki fiyatını açıklamıştı.



Öte yandan Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti. GEÇEN SENE PİDE FİYATLARI NE KADARDI?



2022 yılında 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,5 TL, 415 gram pide 7,5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL'den satışa sunulmuştu.