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Ramazan pidesi ne kadar oldu? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ramazan pidesi fiyatları

Ramazan pidesi fiyatları, ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek üç ayların son ayı olan ramazanın gelişiyle birlikte oruçlar tutulmaya başlarken ve ramazan pidesi için fırınlarda kuyruklar oluştu. Peki, ramazan pidesi ne kadar oldu?

Ramazan pidesi ne kadar oldu? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ramazan pidesi fiyatları

2024 yılı ramazan pidesi fiyatları, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamaları sonrasında belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar, güncel pide fiyatlarını merak ediyor. Peki, ramazan pidesi ne kadar oldu?

2024 NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Balcı, geçen yıl Türkiye'de pidenin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu, bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacağını açıkladı.

Buna göre; İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak.

İZMİR'DE 300 GRAM 18 LİRA

Balcı açıklamasının devamında, "İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir.

Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." ifadelerinde bulundu.

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