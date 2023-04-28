Realtor Global, Hull City’nin “Global Emlak Sponsoru” Oldu

Realtor Global bu sponsorluğuyla İngiltere’deki ve dünyadaki bilinirliğini artırmayı, yurt dışında hedeflenen potansiyel müşteri ve hedef kitleye ulaşmayı aynı zamanda potansiyel müşteri ve hedef kitle zihninde markanın kalıcı bir yer oluşturmasını sağlamayı amaçlıyor.



İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin 3.Türk Şirketi resmi sponsoru, Corendon Airlines ve Efes Pilsener’den sonra gayrimenkulsektörünün önde gelen firmalarından Realtor Global oldu.



Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulübün yöneticileri, Realtor Global’in Hull City ailesine katılmasından ötürü mutlu ve minnettar olduklarını belirterek, "Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor. Taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyoruz. Realtor Global’e takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

"Hull City ile birlikte büyük işlere imza atacağız”

Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Övençoğlu, iki güçlü Türk markasının İngiltere'deki ve uluslararası arenada büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyduklarını söyledi.

Umarız hedefleri doğrultusunda seneye Hull City’i Premier ligde görürüz. Birlikte çok daha fazla iş birliğine imza atacağız ayrıca bizi evimizde hissettirdikleri için başkan yardımcısı Tan Kesler ve ekibine ayrıca teşekkür ederim.

