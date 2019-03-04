Rekabet Kurumu, sebze-meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.
Hakkında soruşturma başlatılan marketler şunlar:
- Yeni Mağazacılık A.Ş.
- BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
- Şok Marketler Ticaret A.Ş.
- Migros Ticaret A.Ş.
- Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
- UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.
- Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş
- Makro Market A.Ş.
- Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.
- Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.
- Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
- Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
- Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.
- Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.
- Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.
- Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.
- Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
- Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.
- etro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.