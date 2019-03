Rekabet Kurumu, sebze-meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma başlatılan marketler şunlar:

- Yeni Mağazacılık A.Ş.

- BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

- Şok Marketler Ticaret A.Ş.

- Migros Ticaret A.Ş.

- Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

- UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.

- Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş

- Makro Market A.Ş.

- Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.

- Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.

- Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

- Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

- Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.

- Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.

- Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.

- Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.

- Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.

- Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

- Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.

- etro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.