Rise Art Dekor, dekorasyon sektörünün 2023 trendini açıkladı: Ahşap mobilyalar

Kökleri yüzyıllar öncesine kadar uzanan ve Anadolu sanatının mihenk taşı olan ahşap oymacılığı, bugünün mobilya ve dekorasyon endüstrine yön veriyor.

Geleneksel ahşap işçiliğini yaşatma ve yeni nesillere aktarma misyonuyla hareket eden yerli mobilya markası Rise Art Dekor’un (R&A) Kurucusu Rüstem Akkoyun, sanat eseri niteliğindeki mobilya üretimiyle kullanıcılara estetik ve işlevselliği bir arada sunmayı amaçlıyor.

Hem sektörün dinamiklerini hem de tüketicilerin beklentilerini değerlendiren Rüstem Akkoyun, sektörüne dair sorunları da duyurarak farkındalık oluşturuyor.

“HEM KİŞİYE ÖZEL HEM DE PROJE BAZLI ÜRETİM YAPIYORUZ"

Anadolu topraklarının sanat formlarından biri olan ahşap işçiliğinin yüzyıllar boyunca birçok mimari yapının ana dekorasyon malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Rüstem Akkoyun, “Özenli bir üretim sürecine tabii olan bu sanatı, hem yaşatmak hem de tüketicilere fonksiyonel, incelikli, özel ve sürdürülebilir mobilyalar sunmak için meslek edindim. 40 yılı aşkın süre önce adım attığım ahşap mobilya sektöründe, bugün ülkemizden ve globalden birçok mimar ve tasarım atölyesiyle işbirliği yaparak sektöre yön veriyoruz. İstanbul Çekmeköy'deki geniş imalat alanımız ve makine parkurumuzda hem kişiye özel hem de proje bazlı mobilya tasarımları yapıyoruz” dedi.

2023’TE BÜYÜK AHŞAP PARÇALAR ÖNE ÇIKIYOR

Geleneksel bir sanat dalı olan ahşap işçiliğinin günümüzün beğeni algısına göre şekil değiştirdiğini ve modern tasarım trendlerinden ilham aldığını aktaran Rise Art Dekor Kurucusu Rüstem Akkoyun, “Ahşap mobilyalar, fonksiyonel ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıktığı kadar, estetik görünümüyle de oldukça dikkat çekiyor. Bugünün dekorasyonda yeniden bir akım haline gelen ahşap mobilyalarda 2023’te daha fazla amaca hizmet eden ve kullanışlı olan büyük parçalar öne çıkıyor. Bunun yanı sıra çağdaş bir görünüme kapı aralayan, kavisli, eğrili çizgileriyle samimi bir his yaratan tasarımlar tercih ediliyor. Biz de geleneksel sanat anlayışıyla modern çizgileri birleştirerek müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.