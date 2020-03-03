Roubini'den corona virüs yorumu

Krizi önceden öngörmesi nedeniyle 'kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, bugün piyasalarda yaşanan toparlanma sonrası attığı tweetle geçen hafta Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazıyı hatırlattı.

Roubini, borsalarda yaşanan düşüşe rağmen piyasaların corona virüs salgınının şiddeti konusunda kendini kandırdığını ve 'en kötüsünün daha yaşanmadığını' belirtti.

Söz konusu yazıda Roubini "Corona virüs salgını büyümeyi düşürecek, maliyetleri ve enflasyonu artıracak negatif bir arz şokudur. Para politikaları bu sorunu çözemez" dedi.

Bu sebeple merkez bankaları destekleyici kararların sinyalini verdiğinde piyasalardan geçici bir olumlu tepki gelmesini beklemelisiniz. Ancak bu tepki virüs yayıldıkça ve ekonomik etkileri yayıldıkça kaybolacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

VİDEO: VİRÜS SALGINI DÜNYAYA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

