Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya petrol ve petrol ürünleri satışının yasaklandığını söyledi.



Başbakan Medvedev, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya uygulamaya başladığı yaptırımlara karşılık hükümetin de yaptırım kararı aldığını bildirdi.



Ukrayna'dan bazı malların Rusya'ya ithalatına yönelik yasak listesini genişlettiklerini kaydeden Medvedev, geçen yılki maliyeti ile 250 milyon dolarlık makine ürünleri, hafif sanayi ve metal işleme alanlarında kullanılan ürünlerin yasaklı mallar listesine girdiğini aktardı.



Bazı Rus mallarının ise Ukrayna'ya özel izine tabi olarak ihraç edileceğini aktaran Medvedev, "Ukrayna'ya Rus petrol ve petrol ürünlerinin ihracatı yasaklandı." dedi.



Medvedev, yaptırım kararlarının birkaç gün önce bakanlar kurulunda imzalandığını dile getirdi.



Ukrayna, son olarak Rusya'dan alınan demir yolu işlerinde kullanılan elektronik malzeme, otomasyon ve haberleşme cihazı ile vagonlarda kullanılan bazı yedek parçaları yaptırım listesine dahil etmişti.



Ayrıca yiyecek-içecek paketlemede kullanılan Rus malı şişe, teneke kutu ve benzeri ambalaj ürünleri yaptırıma tabi olan ürünler listesinde yer almıştı.



Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koymuştu.



