Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen'in 31 Temmuz itibarıyla kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu.



Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamada, CEO'luk görevine 1 Ağustos itibarıyla Cenk Alper'in atandığı belirtildi.



Mevcut durumda Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak olarak görev yapan Alper'in CEO'luğun yanı sıra bu görevi de sürdüreceği belirtildi.

Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper

CENK ALPER KİMDİR?



Cenk Alper, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamladı. 1996 yılında Beksa’da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yaptı.



2007 yılında Kordsa’ya katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmasının ardından, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa CEO’luğu görevine atandı.



Alper, 1 Nisan 2017’den beri Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapıyordu.