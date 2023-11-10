Sabancı Topluluğu deprem bölgesinde eğitime katkı yapmaya devam ediyor

STEM Atölye çalışmalarına yıl boyunca devam edilecek



Gönüllü Yolculuğum projesi kapsamında çalışmalar 2023-2024 eğitim öğretim senesinde devam edecek. Belirlenecek okullarda, Bricks4Kidz® Türkiye iş birliğinde ilkokul öğrencilerine legoların kullanıldığı robotik kodlama içerikli STEM dersleri verilecek. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde özgün Bricks4Kidz® modellerinden kendileri için seçilen içerikleri inşa edecek, çalıştıracak, kodlayacak ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekler.



Eğitim içerikleri ve uygulamalar ile mühendislik, mimarlık, fizik ve matematiğin temel kuramlarını da uygulamalı olarak öğrenecek olan öğrenciler, aynı zamanda oyun oynayarak sosyalleşebiliyorlar. Yaş grubuna ve tecrübe seviyesine göre geniş bir yelpazede sunulan seçeneklerle, çocukların 3 boyutlu düşünme ve analitik becerilerinin geliştirilmesinin yanında, yaratıcılık ve özgüvenlerinin de artırılması hedefleniyor.