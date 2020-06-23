Sanofi, Translate Bio ile 2 milyar dolarlık aşı anlaşması yaptı

NTV.COM.TR - Fransız ilaç üreticisi Sanofi SA, corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Anlaşma Sanofi'ye, Translate Bio'nun yaklaşık yüzde 7,2'sini ve ABD şirketinin teknolojisini kullanarak bulaşıcı hastalık aşılarını geliştirme, üretme ve satma konusunda dünya çapında münhasır haklar sağlayacak.

Öte yandan şirketler, çok çeşitli mRNA aşıları geliştirmek için ortaklıklarını genişleteceklerini belirtti.

Translate Bio uzmanlığının bir alanı olan mRNA (haberci ribonükleik asit) teknolojisi, insan hücrelerinde bir hastalığa karşı bağışıklık üreten spesifik proteinlerin gelişmesinde yardımcı oluyor.

SANOFİ, İKİ AŞI PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



Sanofi, mRNA Covid-19 aşı adayının yıl sonuna kadar klinik çalışmalara girmesini ve başarılı olursa 2021'in ikinci yarısında yasal onay almasını bekliyor.



Grup ayrıca İngiltere'nin GlaxoSmithKline (GSK.L) ile de gelecek yılın ilk yarısında onay almayı hedefleyen başka bir Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor.



Şu anda dünya çapında 9 milyondan fazla insana bulaşan ve 472 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünü önlemek için herhangi bir aşı bulunmuyor. Sadece klinik çalışmalarda hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarına faydalı olan birkaç ilaç varlığını sürdürüyor.



Birçok ilaç üreticisi, büyük ölçekte üretilebilen güvenli ve etkili bir aşı bulmak için bir yarış başlattı.



Sanofi, rekombinant aşısının yılda 1 milyar doza kadar üretim kapasitesine sahip olduğunu ve yılda 360 milyon doza kadar mRNA aşısı sağlayabileceğini açıkladı.

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