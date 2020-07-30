Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama

Milli Piyango 1344. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye devretti. İşte 29 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları...

ntv.com.tr 30.07.2020 - 09:56

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama

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Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Bilet Sorgulama

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Bilet Sorgulama

Sisal şans nedir, ilk çekiliş ne zaman?

Sisal şans nedir, ilk çekiliş ne zaman?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1344.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran altı sayıyı bilen çıkmayınca  1.188.164,75 TL'lik ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 

Dün akşam çekilen, çekilişin şanslı sayıları: 03 - 05 - 25 - 41 - 45 - 29

Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 5 bilen 98 kişi 4.849 Lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4.329 kişi 82 Lira 45'er kuruş, 3 bilen 77 bin 238 kişi ise 12 Lira 30'ar kuruş kazandı.

SÜPER SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ

İnternet üzerinden oynanan ve sayısal lotoyla aynı gün çekilen süper sayısal loto, bu hafta yedinci kez devretti. Sayısal Lotoyla aynı şanslı rakamların kazandırdığı oyunda 697.688,97 TL'lik büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı.

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