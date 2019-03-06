Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1198'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 10, 20, 22, 30 ve 48 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1198'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 11 milyon 84 bin 741 lira 31 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 4 bin 106 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 818 kişi 67 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 390 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 370 bin 124 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 952 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 849 bin 507 lira 32 kuruş kamuya aktarılacak.

