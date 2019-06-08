Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1225. çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 10, 13, 17, 45 ve 46 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1225'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189'ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 586 bin 966 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 429 bin 717 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 447 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

