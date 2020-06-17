SB Turkey Talks online mini-konferans serisi 24 Haziran’da başlıyor

Covid-19 salgını modern dünyanın şimdiye kadar yaşadığı en zorlu ortamlardan birini yarattı. Karşı karşıya kaldığımız her zorluk aynı zamanda yeni fırsatların da önünü açıyor. Şimdi, yeni düzendeki bir dünyaya hazırlanırken, marka liderliği her zamankinden daha önemli.



Daha parlak bir gelecek inşa etmek için geçmişi iyi analiz edip, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir “yeni normalleşme” üzerine fırsatlar sunmak üzere, global vizyonu yerel dinamikler ile harmanlanan online mini konferans serisi SB Turkey Talks NTV ana medya sponsorluğunda başlıyor.



FİKİR PAYLAŞMAK HİÇ BU KADAR ÖNEMLİ OLMAMIŞTI



Online mini-konferans serisinin ilki; “Markaların Dönüştürücü Liderliği” 24 Haziran 15.00 – 17.00 saatleri arasında P&G işbirliği ile gerçekleşiyor.



Hem global hem de ülkemizdeki marka ve fikir liderlerinden oluşan konuşmacılar arasında; marka ve kişilerin içlerindeki iyiliği ortaya çıkaran John Izzo, değişimi yaratan CEO’ların lider yol göstericisi Jenny Andersson, pozitif bir geleceği liderler ile yeniden tasarlayan Vincent Avanzi, yeni normalde sürdürülebilirlik için P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Doğu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu; Sustainable Brands Turkey Ülke Lideri Semra Sevinç; liderlerin yönetici koçu Mare Fidelis kurucusu Dost Can Deniz ile birlikte Türkiye’nin dönüştürücü liderleri Brisa CEO’su, Cevdet Alemdar, Arçelik CMO’su Zeynep Yalım Uzun, Borusan Lojistik Genel Müdürü Mehmet Kalay bulunuyor.



SB Turkey Talks 24 Haziran 15:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşiyor kayıt için https://sustainablebrandsturkey.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.