SED yardımı yattı mı? Bakan Göktaş'tan SED ödemeleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara geçtiği açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL SED ödemesi yaptıklarını bildirdi.



Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.



Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.

SED YARDIMI NEDİR? Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir. SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?



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