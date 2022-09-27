SektorelEgitim.com, eğitim programıyla iş dünyasına kalifiye çalışan yetiştiriyor

Dünya genelinde yaşanan ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerle birlikte iş dünyasının dinamikleri sürekli değişirken, yöneticilerin çalışanlardan beklentileri de aynı oranda artıyor.

Yoğun rekabet ortamında bir adım öne çıkmak ve işlerindeki verimliliği artırmak isteyen yöneticiler, şirket veya kurumlarında nitelikli çalışanlar istihdam etmek istiyor. Yerel pazarlardaki vasıflı eleman açığını kapatmak için hareket geçen SektorelEgitim.com ise Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu eğitim programıyla farklı sektörlerin ihtiyacına uygun kalifiye çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyor.



İş dünyasındaki yoğun rekabet ortamıyla birlikte ihtiyaçların sürekli değişmesinin yöneticilerin beklentilerine yön verdiğini ve nitelikli çalışanların öneminin gün geçtikçe kritik hale geldiğini söyleyen SektorelEgitim.com Sorumlu Müdürü Sena Kayıkcı, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Teknolojinin sürekli olarak iş dünyasının dinamiklerini değiştirmesi, tüketici ve müşteriler tarafından benimsenen yeni alışkanlıklar, şirketlerin çalışma modellerine yön verdiği gibi kurum içinde çeviklik ve verimlilik olgularının yer edinmesine de kapı aralıyor. Hem üretim hem de operasyonel süreçlerini güçlendirmek isteyen yöneticiler ise vasıflı ve alanında yetkin kişiler arıyor. Biz de farklı sektörlerde faaliyet gösterecek nitelikli çalışanlar yetiştirmek için profesyonel eğitmenlerimizle birlikte uygulamalı programlar hazırladık.”



İŞ DÜNYASINA KALİFİYE ÇALIŞANLAR YETİŞTİRECEKLER



7 Kasım’da başlayacak eğitim programlarıyla birlikte nitelikli işgücü açığını kapatmanın yanı sıra şirketlerin hizmetlerine değer katacaklarını belirten SektorelEgitim.com Sorumlu Müdürü Sena Kayıkcı, programlarına dair şu bilgileri paylaştı: “Eğitimlerimizi kimya, kozmetik, boya, lojistik, enerji ve inşaat gibi birçok farklı sektöre yönelik geliştirdik. Tüm programlarımızı esnek, güncel ve global trendlere uygun bir biçimde hazırladık. Şirketindeki bilirkişi pozisyonuna aday olacak kadar yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için ise ilk adımı 4 Ekim saat 10:00’da başlayacak Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) eğitimiyle attık.”



KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI İÇİN ÖNCE EĞİTİM, SONRA SINAV ŞARTI



KDU Sınavı Uygulamalı Eğitimi’nin sınav öncesi hazırlık programı olduğunu aktaran Sena Kayıkcı, “Kimyasal üretim yapan şirketlerde çalışarak insan sağlığına ve çevreye zararlı madde ve koşulu tespit eden uzmanların işe başlamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlilik belgesi almaları şart. İki aşamadan oluşan bu sürecin ilk kısmını Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumların verdiği eğitimi tamamlayarak katılım sertifikası almak oluştururken, diğer kısmında ise Bakanlığın sınavını başarıyla tamamlamak yer alıyor” ifadelerini kullandı.



KDU OLMAK İSTEYENLERE SINAV ÖNCESI 1 GÜNLÜK EĞİTİM



Kimyasal değerlendirme uzmanı olmak için adayların sınavda 70 ve üzeri puan almaları gerektiğinin altını çizen SektorelEgitim.com Sorumlu Müdürü Sena Kayıkcı, “KDU Sınavı için yapacağımız uygulamalı eğitim, 1 günlük hızlandırılmış bir programa tekabül ediyor. Eğitimimiz, KDU sınavlarında çıkabilecek sorulara profesyonellerin doğru ve hızlı cevap verebilmelerini sağlayacak örnekleri içeriyor”



TEKNOLOJİ, KALİFİYE ÇALIŞAN ALGISINI DEĞİŞTİRİYOR



Günümüzde, nitelikli çalışanların ekip çalışmasına yatkın, liderlik edebilen, yaratıcı, yeniliklere açık kişiler olarak tanımlandığının altını çizen Sena Kayıkcı, “Teknoloji yalnızca iş dünyasının çalışma koşullarını değiştirmiyor, aynı zamanda tüketici ve müşterilerin beklentilerini de belirliyor. Bu noktada çalışanların günün trendlerine uyum sağlayabilecek ve çözüm geliştirebilecek kadar yeniliğe açık olmaları gerekiyor. Biz de SektorelEgitim.com olarak eğitim programlarımızla, içinde olduğu sistemi geliştiren ve problem çözme yeteneğine sahip kişiler yetiştirmeyi misyon edindik. 7 Kasım’da başlayacak eğitim programımızla, her türlü sistem ve pratiklerle entegre çalışabilecek bireylerin iş dünyasına kazandırılmasında katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.