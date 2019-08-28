Tütün şirketi Philip Morris ve sigara üreticisi Altria, 10 yıldan fazla süren ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmek için görüşmelere başladı.



En büyük e-sigara yatırımcısı Juul Labs’ın sahibi Altria ile Philip Morris 2008 yılında ayrılmıştı.



Philip Morris 120 milyar dolar, Altria’nın da 88 milyar dolarlık değeriyle iki şirket toplamda 200 milyar dolar üzerinde bir değere ulaşacak.



Finansal hizmetler şirketi olan Wells Fargo analisti Bonnie Herzog, Jull’ün Philip Morris’e uluslarası büyüme anlamında iyi bir partner olacağını belirtti.



Haberle birlikte Philip Morris’ten sonraki en büyük tütün üreticisi olan British American Tobacco’nun hisseleri yüzde 3.0 düştü.