Singapur’dan Almanya’nın potansiyel corona virüs aşısına 250 milyon dolarlık yatırım

BioNTech'ten yapılan açıklamada, yatırımcıların küresel pandemiyi durdurma yarışına ilgisinin arttığı belirtilerek, bu yıl Moderna ve Novavax gibi aşı çalışmalarına katılan diğer biyoteknoloji firmalarının hisse senetlerinin yükseldiği ifade edildi.



Geçen yıl Ekim ayında ABD borsalarının Nasdaq endeksinde halka açılan BioNTech, yatırımcılardan sıradan hisseler için yaklaşık 139 milyon dolar, 4 yıllık zorunlu dönüştürülebilir senetler karşılığında ise 112 milyon dolar alacağını belirtmişti.



Kişiselleştirilmiş kanser aşıları üzerinde de çalışan BioNTech, hisselerinin ne kadarının Temasek’e ait olduğuna dair bir açıklama yapmadı, aynı şekilde Temasek de konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.



HİSSELERİNİN DEĞERİ YÜKSELDİ

Alman şirketinin hisseleri şimdiye kadar Nasdaq biyoteknoloji endeksinin 12,1'ine kıyasla yüzde 83,4 arttı.

Bununla birlikte, söz konusu yatırım ile Temasek’in sağlık varlıklarına, Singapurlu biyoteknoloji firması ve Covid-19 için tedavi geliştiren Tychan ile İngiliz biyoteknoloji firması Orchard Therapeutics ve İrlandalı ilaç dağıtım firması Aerogen ile birlikte BioNTech de dahil edilmiş oldu.

Sağlık ve tarımsal ticaret Mart 2019 itibariyle Temasek hisselerinin % 7'sini oluşturuyor.



KÜRESEL AŞI YARIŞI

Öte yandan, BioNTech ve Pfizer, corona virüs aşısı için insanları kapsayan test programlarına Nisan ayında başladı. şirket BNT162 adlı potansiyel corona virüs aşısına dair ilk klinik sonuçların gelecek ay alınacağını açıkladı. BionTech, aşının Çin’de kullanılmasına yönelik Shanghai Fosun ile de Mart ayında bir işbirliği yaptı. Alman şirket, RNA aşıları geliştirme yarışında CureVac ve ABD’li biyoteknoloji firmaları Moderna ve Translate Bio ile yarışıyor.



Diğer taraftan, Alman hükümetinin yüzde 23 hissesine sahip olduğu yerli rakip aşı geliştiricisi CureVac, önümüzdeki ay ABD'de bir halka arz planlıyor. ABD'li biyoteknoloji fiması Translate Bio, ise Fransız Sanofi ile 2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.