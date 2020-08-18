SoftBank, Amazon'da 1,2 milyar dolarlık hisse payına sahip oldu

Japonya merkezli SoftBank, e-ticaret devi Amazon'da yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde hisse payına sahip oldu.

Reuters 18.08.2020 - 10:27

SoftBank, Amazon'da 1,2 milyar dolarlık hisse payına sahip oldu

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Japon medya ve teknoloji devi SoftBank Group Corp, e-ticaret şirketi Amazon'da (AMZN.O) yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde bir hisseye sahip oldu.

İcra Kurulu Başkanı Masayoshi Son'un, geçen hafta yaptığı açıklamaya göre SoftBank, hisse satın almak için yaklaşık 10 milyar dolar harcadı.

Hâlihazırda Netflix, Tesla, Microsoft ve Alphabet gibi şirketlerde de hissesi bulunan şirket, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın da 220 milyon dolarlık hisse payına sahip.

Medyada çıkan son haberlere göre, SoftBank şu anda Nvidia ile çip tasarımcısı Arm'ın olası bir satışı hakkında görüşüyor.

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