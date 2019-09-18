Son dakika haberi! Amerika Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 1.75-2.00 aralığına indi.
Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.
Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.
FAİZ KARARINA KARŞI ŞIKAN İSİMLER
Fed metnine göre faizlerin yüzde 1.75 – 2.00 aralığına çekilmesi karşı çıkan isimler St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Kansas City Fed Başkanı Esther L. George ve Boston Fed Başkanı Eric S. Rosengren oldu.
Bullard, 50 bp faiz indirimini tercih ederken George ve Rosengren yüzde 2.00 – 2.25 aralığında kalmasından yana oy kullandı.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Karar öncesi 5,66'dan işlem gören Dolar/TL paritesi 5,68'den işlem görüyor.
VİDEO HABER: İŞ YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR MÜDÜRÜ ŞANT MANUKYAN, FED'İN FAİZ İNDİRİMİ KARARINI NTV CANLI YAYININDA YORUMLADI