Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılışı cuma günü yapılacak
SON DAKİKA HABERİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji ve Madencilik Şurası"nda yaptığı konuşmada, "Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz" dedi.
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