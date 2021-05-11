SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "kur farkı vergisi" açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir.
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