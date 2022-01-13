SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 10:10

SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

İlişkili Haberler

Ekim ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Ekim ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...