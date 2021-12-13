Ekim ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 10:18

Ekim ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ekim ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

AYLIK SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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