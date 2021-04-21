SON DAKİKA HABERİ: Kısa çalışma ödeneği devam edecek

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Kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresi uzatılıyor.

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Buna göre tüm sektörleri kapsayacak şekilde; Nisan, mayıs, haziran aylarında kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilecek. Erdoğan Beştepe'de kabul ettiği turizmcilere KDV indirimi müjdesi de verdi.

Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

