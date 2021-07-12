SON DAKİKA HABERİ: Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu.



Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu.



İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 24



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 olarak belirlendi.

İKİ KİŞİDEN BİRİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı.



İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

