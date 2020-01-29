SON DAKİKA HABERİ: Türk Metal Sendikası ile MESS toplu iş sözleşmesinde anlaştı
SON DAKİKA HABERİ: Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı
Anadolu Ajansı 29.01.2020 - 09:06| Son Güncelleme : 29.01.2020 - 09:17
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