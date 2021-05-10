SON DAKİKA HABERİ: Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu

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Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu.

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Binance Global'den yapılan açıklamada:

"Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, sıraya eklenecektir, ancak bu istek sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

İŞLEMLER YENİDEN BAŞLADI

Binance'de para çekme işleminin geçici olarak durdurulmasının ardından şirketten yapılkan açıklamada işlemlerin yeniden başladığı duyuruldu.

son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...