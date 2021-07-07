SON DAKİKA HABERİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihini açıkladı.

NTV Haber 07.07.2021 - 10:17

SON DAKİKA HABERİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

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