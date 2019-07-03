TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

YILLIK ENFLASYON HAZİRAN 2018'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (T

ÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,81 arttı.

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Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18,71'den yüzde 15,74'e sert gerilemesi bekleniyordu.

HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU LİMON

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu.



Fiyat artışında limonu, yüzde 34,9 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,8 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.



Haziranda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,88 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,74 ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 9,57 ile kuru fasulye, yüzde 9,28 ile konserveler, yüzde 8,83 ile makyaj malzemeleri, yüzde 8,27 ile elma ve yüzde 7,68 ile otel ücreti yer aldı.



EN ÇOK DOMATES UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44,97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32,67 ile patates, yüzde 29,36 ile patlıcan, yüzde 20,67 ile dolmalık biber, yüzde 17,05 ile taze fasulye, yüzde 16,8 ile yumurta ve yüzde 12,73 ile oyun konsolu, yüzde 11,4 ile salatalık, yüzde 8,82 ile muz, yüzde 7,81 ile kuru soğan izledi.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,50, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,57 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,04 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 22,51, lokanta ve oteller yüzde 20,84, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,19 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,89 artış gerçekleşti.



Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



ÜFE'de aylık artış 0,09



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,81 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,50 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti.



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,19 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,10, ana metaller yüzde 2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı haziran ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

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