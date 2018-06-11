Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.



Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.



EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ'DEN 'BÜYÜME' YORUMU

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 arttı.



MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 0,5 ARTARKEN İTHALAT YÜZDE 15,6 ARTTI



Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 18,7 ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 arttı.



İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 37,8 oldu



İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katmadeğer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1'ten yüzde 44,4'e yükseldi.

MOODY'S İNDİRDİ, DÜNYA BANKASI YÜKSELTTİ



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's mayıs ayının sonunda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirmiş, Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin bu yılki tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltmişti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Büyük bir ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde Türkiye büyüyecek. Gerçekten 2018 yılı başında aldığımız kararların ne kadar isabetli olduğunu bugünkü ekonomideki gelişmelerden de görüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BÜYÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?