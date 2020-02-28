SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 09:03

SPK.jpg

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...