Pandemi döneminde devreye alınan Türk Lirası mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı kararı ile 10 puanı bulan stopaj indirimi 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.



Mart sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Böylece üç ay daha TL mevduatta yatırım yapanlar daha az vergi kesintisi ile daha fazla faiz geliri elde etmiş olacak.



30 Eylül 2020'de stopaj oranlarında üç ay süreyle indirime gidilmiş, daha sonra bu uygulamanın süresi dört defe farklı sürlerle uzatılmıştı.

