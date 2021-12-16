Stopaj indiriminde süre uzatıldı

Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 3 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile indirim uygulaması, 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.

Haberler - NTV Haber 16.12.2021 - 10:47

Stopaj indiriminde süre uzatıldı

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TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

Pandemi döneminde devreye alınan Türk Lirası mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı.

'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı kararı ile 10 puanı bulan stopaj indirimi 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

Mart sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Böylece üç ay daha TL mevduatta yatırım yapanlar daha az vergi kesintisi ile daha fazla faiz geliri elde etmiş olacak.

30 Eylül 2020'de stopaj oranlarında üç ay süreyle indirime gidilmiş, daha sonra bu uygulamanın süresi dört defe farklı sürlerle uzatılmıştı.

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