Şubat ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ABD TÜFE kararı)

ABD enflasyon verilerinin şubat ayında ne kadar, yüzde kaç olduğu, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı. Birçok yatırımcı açıklanan ABD enflasyon verilerinin ne kadar olduğunu sorguluyor. ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?



ABD ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı enflasyon verileri, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.



Buna göre; ABD'de TÜFE şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Yıllık TÜFE şubatta yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı.



ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Analistler, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 6 artmasının öngörüldüğünü kaydederek, beklentilerden sapmaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.



Emtia fiyatları da söz konusu dalgalanmalarla karışık bir seyir izlerken, dün altının ons fiyatı yüzde 2,5 artışla 1.913 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,6 azalışla 1.902 dolarda dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.



Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.



Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat