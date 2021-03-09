Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 09.03.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 10:11

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, nakdi ücret desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

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