Geçtiğimiz ay yaşanan kazada Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 28 yaşındaki Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti. Yapılan açıklamalara göre kazanın nedeni, şoförün uyuya kalmış olması.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan konunun sigorta boyutunu ve uzmanların hesaplamalarını köşesine taşıdı.

Özel minibüsün zorunlu trafik sigortası, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ve kasko sigortası olmak üzere 3 sigortası bulunuyor. Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesine vefat tazminatı diğer adıyla destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından ödenecek. Ancak önce hukuki olarak tazminat tutarı hesaplanacak. Bu hesap; ölen kişinin yaşı, maddi durumu, aylık geliri, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı, bu kişilerin yaşı, gelirlerinin olup olmadığı, çocukların olası eğitim masrafları, eşinin geçim giderleri gibi birçok kritere göre yapılıyor. Hesabın sonucu ne çıkarsa çıksın sigortadan limit dahilinde vefat tazminatı ödeniyor ki, 2019 yılı için bu rakam kişi başına 360 bin lira.

SİGORTADAN 620 BİN LİRA

Kazada hayatını kaybeden Josef Sural için uzmanların tahmini tazminat hesaplamasına evli ve biri yeni doğmuş iki küçük çocuğu olan 28 yaşındaki futbolcunun destekten yoksun kalma tazminatı 100 milyon lira civarında olacak. Tabi asıl kararı yargı verecek. Peki, bu tazminat kazada kusurlu olan minibüsün sahibi olduğu şirketten tahsil edilecek. Trafik sigortası var, dolayısıyla tazminatın 360 bin lirasını sigorta şirketi ödeyecek. Minibüsün kasko sigortasının içinde 100 bin lira limitli ihtiyari mali mesuliyet teminatı da var. Bir 100 bin lira da buradan ödenecek. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşıyanların zorunlu yaptırdıkları koltuk ferdi kaza sigortasının da limiti 175 bin lira. Alt alta topladığımızda futbolcunun ailesine 620 bin lira sigortadan vefat tazminatı ödenecek. Minibüsün sahibi şirket için asıl sorun bundan sonra başlıyor. Aktüer hesaba göre ödenmesi gereken vefat tazminatı 100 milyon lira. Bu da şu anlama geliyor ki, minibüsün sahibi şirket kabaca 99 milyon lirayı kasasından ödemek durumunda kalacak. Hangi şirket olursa olsun bu rakam, o şirketin sonu demektir. Hal böyle olunca da mağdur olan taraf tazminatın tamamını alamayacaktır.

"İHTİYARİ MALİ SORUMLUK SİGORTASI''

Böyle bir durumda ihtiyaç duyulan "İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası". Bu sigorta kasko ve trafik sigortasından ayrı bir poliçe ve sigortanın limitlerini aşan kazalarda aşan tutarı ve maddi-manevi, hukuki tüm zararları karşılıyor. Eğer futbolcuları taşıyan minibüsün tamamlayıcı sigortası olsaydı 100 milyon liranın tamamı sigortadan karşılanacaktı.

Aracınızla; 40 yaşında, geliri yüksek, örneğin bir şirket yöneticisinin ölümüne neden olursanız, en az 5-6 milyon lira destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanıyor. Sigorta ise bunun sadece 360 bin lirasını karşılıyor, kalanı cebinizden ödemek zorundasınız.

LÜKS ARACA ÇARPMANIN BEDELİ AĞIR

Kazalarda trafik sigortasının artık maddi teminat limitleri ile de tek başına yeterli olmaktan çıktı. Değeri 100 bin lira civarında olan araçla, trafikte sayıları gittikçe çoğalan fiyatı 1 milyon liraları bulan hatta geçen araçlardan birine çarptığınızda, trafik sigortası sadece 36 bin liraya kadar maddi zararı karşılıyor. Kalan kısmı cebinizden ödemek zorundasınız. Ödeyecek durumunuz olmaması halinde de hukuk yoluyla alınıyor. O nedenle içinde ihtiyari mali mesuliyet olan kasko sigortası artık trafik sigortası kadar ihtiyaç.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM