Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi zammı ne zaman uygulanacak? (2024 güncel taksi tarifesi)

İstanbul'da taksi ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte, indi-bindi ücretinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam gelmesinin ardından taksi ücret tarifelerinde değişiklik meydana geldi. Peki, taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi zammı ne zaman uygulanacak?



İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.



TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam gelmesinin ardından taksi ücret tarifelerinde değişiklik meydana geldi.



Buna göre; taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 28 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 70 TL olan minimum ücreti 90 TL oldu.



Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.



TAKSİ ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?



Toplu ulaşımda yeni ücret tarifesinin açıklanmasının ardından taksi zamlarının ne zaman uygulanacağı merak ediliyor.



Taksi zammının uygulanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.