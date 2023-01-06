Tarım sektörü İstanbul'da buluştu

NTV/Yağız Şenkal

Tarımın dünü, bugünü ve yarını İstanbul'da düzenlenen zirvede konuşuldu.

Tarım sektörü, Ziraat Bankası'nın gerçekleştirdiği Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya geldi.



Çiftçi ve üreticiler deneyimlerini paylaştı. Sektör uzmanları ve yetkililer hayata geçirilen düzenlemeler ile ilgili bilgiler verdi.



Zirveye 81 ilin 546 ilçesinden 2 bin üzerinde üretici ve çiftçi davet edildi. Katılımcılar birbirleriyle iş bağlantısı kurdu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN 3 AYRI KREDİ MÜJDESİ



Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye 3 ayrı kredi müjdesi verdi.

'Çiftçi Destek Kredisi' ile kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek. Yıllık faiz yüzde 9,75; cade süresi 36 ay olacak. 'Tarımsal KOBİ Kredisi'nin üst limiti 15 milyon lira, yıllık faiz oranı yüzde 4,75 olacak. 'Tarım Borç Transferi Kredisi'nde ise üst limit 5 milyon lira, faiz oranı yüzde 9,75; vade ise 60 ay olacak.

KİRİŞCİ: ÇİFTÇİ FİNANSMAN İHTİYACI HİSSETMİYOR



Zirvede konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise tarımsal desteklere değindi. Kirişci, mazot ve gübre desteğinin artık 6 ay öne çekildiğini söyledi. "Artık çiftçi tarlaya giderken finansman ihtiyacı hissetmiyor" dedi.



NEBATİ: ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündeminde enflasyon vardı. Tarlada maliyetin düşeceğini söyleyen Nebat, şunları kaydetti:



"Kasım ayıyla birlikte başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin aralık ayında hızlandığını gördük. Enflasyonda düşüşün devam edeceğini göreceğiz. Küresel emtia fiyatlarındaki normalleşme ve döviz kurlarında sağladığımız istikrarın etkisiyle çiftçileirmiz girdi fiyatları bakımından daha öngörülebilir bir sürece kavuşacaktır."



Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stantları gezdi.

Zirvede gıda fiyatlarındaki artış da masaya yatırıldı. Sektör yetkilileri önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaştı.

Sektörde yaza doğru tarım ürünlerindeki bollaşmayla fiyatlarda gerileme yaşanacağı beklentisi hakimdi.