Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi destek ödemeleriyle ilgili açıklama

Çiftçi destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki, tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi destek ödemeleriyle ilgili açıklama

ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.

​​​​​​​Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün (27 Ocak) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi destek ödemeleriyle ilgili açıklama - 1

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.

Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi destek ödemeleriyle ilgili açıklama - 2

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