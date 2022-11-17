Taşerona kadroda son durum: 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

90 bin taşeron işçinin ne zaman kadroya gireceğine yönelik sorgulamalar sürüyor. Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alan taşeron işçi konusuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı açıklamalarda bulundu. İşte 90 bin taşeron işçi kadrosuyla ilgili son durum.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KALAYCI'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, sözleşmeli personel, taşeron işçiler ve EYT konusunda açıklamalarda bulundu.



Kalaycı, "Sözleşmeli personel bazı haklardan yoksun olduğu için mağduriyet yaşıyor. Eş durumu özrü ile yer değiştirme hakkının bulunmaması nedeniyle bazı sözleşmelilerin aileleri parçalanıyor.



EYT'liler, sigortalı oldukları tarihteki emeklilik şartlarının uygulanmasını istiyor. EYT'lilerden özellikle işsiz durumda olan ve iş bulma imkanı bulunmayan kişiler ciddi mağduriyet yaşıyor. Hiç şüphesiz sözleşmeli kamu çalışanlarının, taşeronların ve EYT'lilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yıl bitmeden yapılacak, yaşanan adaletsizlikler köklü çözümlerle buluşturulacak." ifadelerinde bulundu.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınmayı beklediğini aktaran Kalaycı şöyle konuştu;



"Kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sisteminin oluşturulması lazım. 'Memur' tanımı yeniden yapılmalı, sözleşmeli, geçici, vekil, fahri ve ücretli personel çalıştırılması çok özel haller dışında son bulmalı, asli devlet hizmetlerinde çalışanlar kadrolu hale getirilmeli."

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GİRECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.



Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;



"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."



Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.