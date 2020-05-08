TAV, Almatı Havalimanı için imzayı attı

TAV açıklamasına göre, TAV ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Almatı Havalimanı'nı tüm işletmeleriyle birlikte 415 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaştı.

TAV’ın satın alma işlemini yapan konsorsiyumdaki payı yüzde 75'ten az olmayacak şekilde bir yapı oluşturuldu.



Kazakistan'ın güney doğusunda bulunan Almatı, modern İpek Yolu olarak tabir edilen "Kuşak ve Yol" projesinin önemli bir merkezinde yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68'i Almatı Havalimanı'ndan geçiyor.



Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana’nın ana üssü olan Almatı Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 13 artışla 6,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor.

"KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE TİCARİ VE TURİZM İLİŞKİLERİNE ÇOK BÜYÜK BİR KATKIMIZ OLACAĞINA İNANIYORUM"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Asya ve Avrupa arasındaki ana transit merkezlerinden biri olan Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı satın alarak havalimanları grubumuza eklemekten mutluluk duyuyoruz. Almatı, Asya ve özellikle de Çin’den Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan 'İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri." ifadelerini kullandı.



Şener, Kazakistan'ın Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yatırımla Kazakistan'ın büyüme hedeflerine ve iki ülke arasındaki iyi ilişkilere katkı sunarken, hedef pazarlarımız arasında yer alan Orta Asya pazarına da girmiş olduk. Atalarımızın Anadolu’ya göçünden önce yaşadığı topraklar olan ve tarihimizde çok önemli yer tutan bir bölge. Altay ve Tanrı Dağları'nın eteklerindeki bir havalimanını işletiyor olmanın da verdiği gururu yaşıyoruz.

Turizm ve iş dünyası açısından çok önemli bir bölge. Kazakistan ve Türkiye ticari ve turizm ilişkilerine çok büyük bir katkımız olacağına inanıyorum. Havalimanı yapımı ve işletmeciliğindeki 20 yıllık bilgi birikimimizi kullanarak, yapacağımız yatırım ve pazarlama faaliyetlerimizle birlikte, Almatı’nın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek üzere çalışacağız."



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