TCMB brüt döviz rezervleri 3,2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara ulaştı. Böylece Çin ile genişletilen swap anlaşmasının da etkisiyle döviz rezervleri 3 haftada yaklaşık 10 milyar dolar arttı.

Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 15:53 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 15:58

TCMB brüt döviz rezervleri 3,2 milyar dolar arttı

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Haziran'da 56 milyar 25 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

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