TCMB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Bankamızın 15 Mart tarihli genel kurulunda banka meclisi üyeliklerine seçilen Sayın Hayrettin Demircan ve Sayın Ahmet Keçeci’nin görevlerine başlayamayacak olmaları nedeniyle söz konusu üyeliklere, 1 Mayıs tarihinden itibaren görev yapmak üzere, bankamız kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden Sayın Başak Tanınmış Yücememiş ve Sayın Mehmet Aktaş’ın seçilmeleri banka meclisince kararlaştırılmıştır."
TCMB'den banka meclisi üye seçimine ilişkin duyuru
Anadolu AjansıEkonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, banka meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın seçildiği duyuruldu.
TCMB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: