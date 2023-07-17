TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları uzatıldı

TEKNOFEST Yarışmacılarının katılabildiği yarışmada tüm temalar Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinden oluşuyor. Ön Kuluçka kategorisinde girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecek.



Bu aşamada girişimin kurulmuş olması veya şirketleşmiş olması şartı aranmayacak. Hızlandırma aşamasında ise projesini test edilebilir bir ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan takımlar sunumları ile değerlendirilecek.



TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve de girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılara toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

Başvurular 31 Temmuz itibari ile sona erecek.