TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlerin internetten satış yapmasına tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "tam kapanma" döneminde kapalı olması gereken sektörlerin internet üzerinden satışlarını sürdürdüğüne dikkati çekti.



İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapalı olan esnafın satamadığı ürünlerin tamamının internetten satılabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Genelgeyle pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor.

AVM'ler kapalı ama buralarda satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Esnaf, haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor. Madem bu sektörlerde tam kapanma var, bunların yaptıkları satışlar Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarınca incelenmeli ve yasak günlerinde satışların nasıl yapılabildiği sorulmalı."

ARŞİV: TAM KAPANMA EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?