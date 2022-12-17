TESK'ten Milli Piyango yılbaşı çekilişi için 'sahte bilet' uyarısı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira... Satışa sunulan biletlere ise yoğun ilgi var. Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den 'sahte bilet' uyarısı geldi.

TESK'ten Milli Piyango yılbaşı çekilişi için 'sahte bilet' uyarısı

Yılbaşı Özel Çekilişi bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. Milyonlarca kişi 200 milyon liralık dev ikramiyeyi kazanmak için bilet almaya başladı.

TESK'TEN 'SAHTE ' UYARISI

Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den sahte bilet uyarısı geldi.

Palandöken açıklamasında şunları söyledi;

"Böyle bir sevincin hüsrana uğramaması için evvela alınan bayiye dikkat edilmesi lazım. Ondan sonra biletlerin üzerindeki hologramlara. Dolayısıyla bunlara dikkat edip sahte bilet alıp moralinizin bozulmasına gerek kalmaması iyi bir önlem. Hayallerimiz boşa gitmesin."

Palandöken, vatandaşların bilet aldıkları bayii ve satıcıların belgelerini kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiğini de söyledi.

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