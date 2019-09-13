Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçmiş yıllarda çıkarılan sicil aflarının esnaf ve sanatkarın yarasına merhem olmadığını belirterek, "Yeni yasa çıkarılarak, tüm bankaların sicil affına uyması kesin bir şekilde belirlenmeli ve düşen faizlerden esnafımızın da yararlanması sağlanmalı'' ifadelerini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Merkez Bankası'nın 2 ay içinde 2 kez faizleri düşürdüğünü anımsattı.



Bankaların da aynı şekilde kredi faizlerini aşağı çektiğini vurgulayan Palandöken, "2003, 2009 ve 2017 yıllarında 3 kez çıkarılan sicil affı zorunlu olmadığı için birçok banka tarafından tanınmadı. Esnaf ve sanatkarımızın geleceği bankaların insafına bırakılmamalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkin bir sicil affı için net karar verilmeli. Yeni yasa çıkarılarak, tüm bankaların sicil affına uyması kesin bir şekilde belirlenmeli ve düşen bu faizlerden esnafımızın da yararlanması sağlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, tüm bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affının esnaf için gereklilik olduğuna dikkati çekerek, ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarların geçmiş yıllardaki borçları nedeniyle krediye ulaşamadığını bildirdi.



Borçlarını ödeyen ve kredi almak için emekli maaşını taahhüt gösteren esnafa kredi verilmediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:



"Birçok banka, özellikle de özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatanları bile kara listeye aldı. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız günümüz şartlarında finansman desteğine çok fazla ihtiyaç duyuyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için krediye ulaşmalarının önündeki kara liste engeli bir an önce kaldırılmalı. Çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, bankaların sicil affına uyarak kara listeyi tamamen kaldırmasını dört gözle bekliyor."