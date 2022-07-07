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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.07.2022 - 11:25

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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