THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili açıklama yaptı



Ekşi, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Boeing 737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz.



Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz.



Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz."



Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.



Çin, aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı vermişti.