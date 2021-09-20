THY'den iç hatlarda ikram kararı

ntv.com.tr 20.09.2021 - 14:52
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.
Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 20, 2021
Afiyet olsun🙂
✈️❤️🇹🇷 pic.twitter.com/4OrMORlfwp
THY, geçen yıl corona virüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarındaki ikramları kaldırmıştı.