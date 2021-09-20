THY'den iç hatlarda ikram kararı

Türk Hava Yolları, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram yasağını da kaldırdı.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 14:52

THY'den iç hatlarda ikram kararı

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THY'den yeni 'ikram' kararı

THY'den yeni 'ikram' kararı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

THY, geçen yıl corona virüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarındaki ikramları kaldırmıştı.

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